Calciomercato Lazio | Non solo Martin per il post Tavares: i nomi
28.11.2025 11:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La società biancoceleste studia e prepara le prossime mosse tra intuizioni di mercato e vecchie conoscenze. Tra gli indiziati principali a partire in caso di offerte congrue c'è Nuno Tavares, uno dei profili che può suscitare maggior interesse.
Il candidato numero uno per sostituirlo è Aaron Martin, terzino del Genoa con il contratto in scadenza a giugno. Oltre al suo profilo, la società monitora anche il mercato estero.
In particolare, come riporta Il Messaggero, per il ruolo di terzino sono da tenere d'occhio anche due calciatori che già sono entrati in orbita biancoceleste in passato come Anton Gaaei dell'Ajax e Kike Salas del Siviglia.
