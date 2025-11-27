Lazio, quanto è grave Cataldi? La spiegazione del dott. Lovati

Il dottor Lovati, specialista in ortopedia e traumatologia, ha analizzato l'infortunio di Danilo Cataldi e le condizioni di Toma Basic
27.11.2025 19:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, quanto è grave Cataldi? La spiegazione del dott. Lovati

Il dottor Stefano Lovati è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, durante la trasmissione 'Morning Lazio', per fare il punto della situazione sugli infortuni in casa Lazio, concentrandosi in particolar modo sull'infortunio di Cataldi e sulla situazione Basic. Lo specialista in ortopedia e traumatologia ha analizzato nel dettaglio il problema accusato dal numero 32 e dalle condizoni del centrocampista croato. 

L'INFORTUNIO DI CATALDI - "Il gastrocnemio è il muscolo del polpaccio, perché formato da tre muscoli: i due gemelli il mediale e il laterale e il sottostante che sia chiamo soleo che, convergendo, formando il tendine d'Achille. Corrisponde a circa il 15% delle lesioni muscolari degli sportivi, una percentuale abbastanza alta, e si tratta di una lesione difficile da curare, perché soprattutto il sole perché è un muscolo poco vascolarizzato e, quindi, là dove arriva poco sangue è difficile far arrivare i benefici terapetici. Bisogna capire quale dei tre muscoli è lesionato e soprattutto in quale zona. Parlare di lesione al gastrocnemio è  un po' generico. Se è basso grado credo che tra i 15 e i 20 giorni Cataldi dovrebbe essere abile e arruolabile".

BASIC - "Ogni atleta risponde a un proprio credo biologico, quindi Basic ha una fibra che sta rispondendo bene. Mi sembra abbia un minutaggio che migliorano. Probabilmente si è allenato bene e nel periodo di riposo ha fatto un bel lavoro. Speriamo non succeda niente, perché quando si raggiunge l'apice il muscolo potrebbe risentirne".

Dott. Stefano Lovati
specialista in ortopedia e traumatologia 
Chirurgia protesica e artroscopia 
Via Marcello Prestinari 9 -Roma-
06/89830059

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.