Lazio, quanto è grave Cataldi? La spiegazione del dott. Lovati

Il dottor Lovati, specialista in ortopedia e traumatologia, ha analizzato l'infortunio di Danilo Cataldi e le condizioni di Toma Basic

Il dottor Stefano Lovati è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, durante la trasmissione 'Morning Lazio', per fare il punto della situazione sugli infortuni in casa Lazio, concentrandosi in particolar modo sull'infortunio di Cataldi e sulla situazione Basic. Lo specialista in ortopedia e traumatologia ha analizzato nel dettaglio il problema accusato dal numero 32 e dalle condizoni del centrocampista croato.

L'INFORTUNIO DI CATALDI - "Il gastrocnemio è il muscolo del polpaccio, perché formato da tre muscoli: i due gemelli il mediale e il laterale e il sottostante che sia chiamo soleo che, convergendo, formando il tendine d'Achille. Corrisponde a circa il 15% delle lesioni muscolari degli sportivi, una percentuale abbastanza alta, e si tratta di una lesione difficile da curare, perché soprattutto il sole perché è un muscolo poco vascolarizzato e, quindi, là dove arriva poco sangue è difficile far arrivare i benefici terapetici. Bisogna capire quale dei tre muscoli è lesionato e soprattutto in quale zona. Parlare di lesione al gastrocnemio è un po' generico. Se è basso grado credo che tra i 15 e i 20 giorni Cataldi dovrebbe essere abile e arruolabile".

BASIC - "Ogni atleta risponde a un proprio credo biologico, quindi Basic ha una fibra che sta rispondendo bene. Mi sembra abbia un minutaggio che migliorano. Probabilmente si è allenato bene e nel periodo di riposo ha fatto un bel lavoro. Speriamo non succeda niente, perché quando si raggiunge l'apice il muscolo potrebbe risentirne".

Dott. Stefano Lovati

specialista in ortopedia e traumatologia

Chirurgia protesica e artroscopia

Via Marcello Prestinari 9 -Roma-

06/89830059