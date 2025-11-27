Newcastle, non solo Guendouzi: nel mirino c'è anche Koné
Derby della capitale sul mercato in uscita. La Premier League guarda a Roma e fiuta il colpo a centrocampo. Nel mirino del Newcastle, infatti, sono finiti sia Guendouzi della Lazio che Manu Koné della Roma.
27.11.2025
Come riportato da Tuttomercatoweb.com, però, il centrocampista giallorosso è bloccato da Gasperini e dalla società, soprattutto a gennaio. Già in estate era stato respinto un altro interesse, ma da parte dell'Inter di Chivu.
Per il giocatore biancoceleste, invece, la richiesta è di circa 25-30 milioni di euro. Su di lui ci sono diversi club, tanti inglesi. Tra questi anche il Sunderland, acerrimo nemico proprio del Newcastle.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.