Lazio, fondi arabi e futuro del club: Lotito spiazza tutti
Netta chiusura del presidente Claudio Lotito alla cessione della Lazio. Intervistato da Agenzia Dire nei corridoi di Palazzo Madama, il patron biancoceleste ha smentito ogni possibilità di una vendita del club. Di seguito le sue parole.
"Se la Lazio è in vendita? No. Non ho mai pensato di vendere, ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me sempre. Io con Lotti ho un buon rapporto. Non abbiamo mai parlato della Lazio, mi stava raccontando del problema della vendita dell'Empoli".
"La Lazio ha 300 milioni di patrimonio immobiliare, 350 milioni di patrimonio giocatori e controlla una società che da ventidue anni esce con 15 milioni di liquidi. Vale 850 milioni. Non ho chiesto niente a nessuno. Vi risulta che mi servono i soldi? A me non risulta".