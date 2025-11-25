Lazio, è il compleanno di Manzini: gli auguri della società

Attraverso un comunicato, la Lazio ha augurato buon compleanno a Maurizio Manzini, storico team manager biancoceleste che compie oggi 85 anni.

La Lazio festeggia oggi gli 85 anni di Maurizio Manzini, una figura che non appartiene soltanto alla storia del club, ma all’identità stessa del mondo biancoceleste. Più della metà della sua vita l’ha vissuta al servizio della società, attraversando epoche, dirigenti, allenatori, trionfi e crolli, senza mai cambiare passo o dedizione. Manzini è il volto della continuità, il testimone silenzioso di ciò che la Lazio è stata e di ciò che vuole restare: una famiglia che non si abbandona, nemmeno nei momenti più difficili.

Il comunicato e gli auguri del club. In questo giorno speciale, la società ha voluto rendergli omaggio con una nota pubblicata sul sito ufficiale: “Maurizio Manzini compie oggi 85 anni. Un’intera vita dedicata alla Lazio. Dal Presidente, dalla Società e dallo staff i più sentiti auguri di buon compleanno!”. Un messaggio semplice, diretto, carico di rispetto. Perché non servono frasi roboanti quando parli di un uomo che ha attraversato decenni di Lazio restando sempre, e comunque, un punto fisso. La sua storia parla da sola, e continua a farlo.

L’eredità di un uomo simbolo. Manzini non è stato solo un team manager: è stato confidente, riferimento, bussola per generazioni di calciatori. Da Chinaglia a Nesta, da Signori a Immobile, ha visto cambiare il calcio restando sempre uguale a se stesso. Raccontano che sappia leggere l’aria negli spogliatoi come pochi, che percepisca tensioni e equilibri prima ancora che si manifestino. La sua figura è parte integrante della cultura biancoceleste, un patrimonio umano che va oltre le mansioni e che, per chi ama la Lazio, è garanzia di identità.

Un compleanno che abbraccia una comunità. Gli 85 anni di Manzini non sono solo un traguardo personale, ma un momento che unisce la Lazio intera. Dai tifosi più anziani ai bambini allo stadio, tutti conoscono la sua presenza discreta ma costante, un filo che lega passato e presente. Oggi la Lazio celebra il suo uomo più longevo, quello che ha sempre interpretato il club non come un lavoro, ma come una missione. E in un calcio che cambia in fretta, figure così diventano ancora più preziose. Auguri, Maurizio: la tua Lazio ti abbraccia.