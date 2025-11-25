Ex Lazio | Faraoni torna a giocare: è in prova in Serie B
Riecco Marco Davide Faraoni. Dopo qualche mese passato da svincolato senza contratto, in seguito alla fine del suo accordo con il Verona, l’ex terzino della Lazio ha ottenuto una nuova possibilità.
Si tratta del Pescara, al penultimo posto in classifica in Serie B e che ha appena ingaggiato un nuovo allenatore, Gorgone. Il club ha deciso di prendere in prova il 34enne, che a riguardo ha dichiarato: “Sono felice di essere a Pescara, mi sento molto bene”.
Ora cercherà di convincere il suo allenatore e la società per il tesseramento, che potrebbe avvenire anche in un paio di giorni. La sua esperienza in Serie A può aiutare il Delfino nella corsa alla salvezza.
