Bodo/Glimt, Hauge sfotte Roma e Lazio: la Juve è avvisata
RASSEGNA STAMPA - Jens Petter Hauge, ex calciatore del Milan e oggi al Bodo/Glimt, ha rilasciato un'intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport in occasione del prossimo match di Champions League tra la Juventus e la squadra norvegese.
Tra i vari argomenti affrontati, Hauge è tornato anche sul potenziale casalingo della sua squadra rifacendosi alle sconfitte di Roma e Lazio, con un filo di ironia. Di seguito le sue parole:
"Giocare in casa nostra è complicato: ottomila tifosi passionali come pochi, temperatura sottozero, il vento che taglia il campo e campo sintetico. E anche la neve. Chi arriva da fuori può rimanere sorpreso. Roma e Lazio ne sanno qualcosa, ma non solo loro".
Poi, sui dieci gol segnati in due gare alla Roma di Mourinho e sulla semifinale di Europa League raggiunta battendo la Lazio, Hauge ha aggiunto con soddisfazione: "Mai una squadra del nostro paese si era spinta così avanti nelle coppe".