Bodo/Glimt, Hauge sfotte Roma e Lazio: la Juve è avvisata

Jens Petter Hauge, calciatore del Bodo/Glimt e con un passato in Italia, avvisa la Juventus e ricorda le sfide con Roma e Lazio...
25.11.2025 11:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Bodo/Glimt, Hauge sfotte Roma e Lazio: la Juve è avvisata

RASSEGNA STAMPA - Jens Petter Hauge, ex calciatore del Milan e oggi al Bodo/Glimt, ha rilasciato un'intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport in occasione del prossimo match di Champions League tra la Juventus e la squadra norvegese.

Tra i vari argomenti affrontati, Hauge è tornato anche sul potenziale casalingo della sua squadra rifacendosi alle sconfitte di Roma e Lazio, con un filo di ironia. Di seguito le sue parole:

"Giocare in casa nostra è complicato: ottomila tifosi passionali come pochi, temperatura sottozero, il vento che taglia il campo e campo sintetico. E anche la neve. Chi arriva da fuori può rimanere sorpreso. Roma e Lazio ne sanno qualcosa, ma non solo loro".

Poi, sui dieci gol segnati in due gare alla Roma di Mourinho e sulla semifinale di Europa League raggiunta battendo la Lazio, Hauge ha aggiunto con soddisfazione: "Mai una squadra del nostro paese si era spinta così avanti nelle coppe".

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.