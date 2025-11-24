Lazio | Obiettivi, tifosi e futuro: le parole di Romagnoli - VIDEO

Alessio Romagnoli, vincitore del Premio Beppe Viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti all'evento



Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Alessio Romagnoli è tra i vincitori del Premio Beppe Viola. Il difensore della Lazio ha preso parte all'evento che si sta svolgendo al Salone d'Onore del Coni e, intercettato dai cronisti presenti, ha risposto a alcune domande sul suo futuro, la stagione e il momento della squadra. Le sue considerazioni: “È un bel premio da ricevere per uno sportivo, questa è la quarantunesima edizione è un premio storico e sono felice di farne parte”.

CAMPIONATO - “Ieri la Lazio migliore della stagione? Abbiamo fatto una buonissima partita non era facile e magari dovevamo chiuderla prima, rischi che te la porti fino alla fine e che non porti a casa la vittoria. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, del nostro processo di crescita e dobbiamo continuare a fare così”.

OBIETTIVO - “Io spero di divertirmi prima di tutto, cercare di dare il massimo e come ho sempre detto, la Lazio è un club che deve cercare di puntare alla Champions. L’obiettivo per me, anche se è tanto difficile, deve essere quello”.

TIFOSI - “Come viviamo questa situazione? Non è facile giocare in uno stadio così bello come l’Olimpico con poca gente, a me dispiace che i tifosi abbiano questa situazione. Quello che possiamo fare è dare tutto in campo e renderli orgogliosi”.

FUTURO - "Non no sentito la società, quindi non so quali saranno gli obiettivi. Ne parleremo quando sarà il momento”.

