Lazio, Garbo sfiduciato: per l'Europa serve un miracolo

Il giornalista Gabriele Garbo ha detto la sua su quello che sarà il percorso della Lazio, in ottica Europa, in questa stagione di Serie A

La Lazio riparte, dopo la sosta per le Nazionali, con una vittoria conquistata in casa contro il Lecce. Tre punti preziosi per i biancocelesti che riescono a guadagnare qualche posizione in classifica. Attualmente settimi con 18 punti, a - 2 dalla Juve e a -6 da Bologna e Inter piazzati rispettivamente al quinto e quarto posto.

Zaccagni e compagni dovranno impegnarsi al massimo per riuscire a centrare l'obiettivo Europa, non possono permettersi altri passi falsi. Sull'argomento si è espresso il giornalista Gabriele Garbo che, intervenuto ai microfoni di TMW, ha detto la sua su quello che sarà il percorso dei capitolini: "Penso che la dimensione di questa squadra sia tra il sesto e il decimo posto e qualunque cosa in più sarebbe un mezzo miracolo da parte di Sarri".

