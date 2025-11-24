Milan, Allegri recupera un attaccante: il punto verso la Lazio
RASSEGNA STAMPA - La vittoria nel derby, come ha detto anche Allegri, è ormai in archivio. Per il Milan è iniziata una nuova settimana, in questi giorni la squadra preparerà la sfida contro la Lazio in programma sabato 29 alle 20:45 a San Siro.
In vista dell'incontro, arrivano buone notizie per il tecnico livornese. Santiago Giemenez, come riporta la Gazzetta dello Sport, è vicino al rientro. Il messicato è out da qualche settimana per smaltire un problema alla caviglia che lo ha tormentato nell'ultimo periodo, ma punta a rientrare per la gara contro i biancocelesti.
L'ex Feyenoord, spiega il quotidiano, dovrebbe riuscire ad aggregarsi al gruppo in settimana e far parte dell'elenco dei convocati dell'allenatore. Non arrivano invece, buone notizie su Zachary Athekame che dovrà fermarsi per un mese per un problema al soleo di un polpaccio. Da quello che filtra, sarà costretto a rimanere fuori fino a Natale.
