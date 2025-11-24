Milan, Allegri tiene alta l'attenzione: ora arriva la Lazio
Il Milan ha vinto il derby, battuta l'Inter per 0-1. Nel post partita il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato della prestazione della sua squadra proiettandosi alla proiettandosi alla prossima gara contro la Lazio.
24.11.2025 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Milan ha vinto il derby. Battuta l'Inter per 0-1 grazie al gol di Pulisic e al rigore parato di Maignan su Calhanoglu. Nel post partita il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato della prestazione della sua squadra proiettandosi alla prossima gara contro la Lazio.
Di seguito le sue parole: "Ho ringraziato i ragazzi, hanno vinto il derby regalando una bella vittoria a tutti. L'altra faccia della medaglia è il riposo perché sabato c'è una partita importante contro la Lazio".
"Ci vuole equilibrio perché bisogna migliorare tante cose, nel primo quarto d'ora eravamo un po' timorosi. Dovevamo fare meglio in tre o quattro situazioni aprendo il gioco. Bisogna anche migliorare la condizione".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.