Serie A, Milan - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming

Il prossimo weekend si disputerà la tredicesima giornata di Serie A che vedrà la Lazio impegnata, in trasferta, contro il Milan

Il rientro dalla sosta è stato positivo per la Lazio che all'Olimpico, nonostante l'atmosfera surreale, è riuscita a battere il Lecce e a conquistare tre punti preziosi per la classifica. La vittoria però, è ormai in archivio. La testa è tutta sul prossimo avversario, i biancocelesti affronteranno il Milan in trasferta a San Siro.

L'appuntamento è fissato per sabato 29 novembre, ore 20:45 il calcio d'inizio. La gara sarà valida per la tredicesima giornata di Serie A e sarà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn sia su Sky nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand, tramite app o sito, accedendo a Sky Go, NOW e Dazn.

