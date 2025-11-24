Milan, Saelemaekers smorza l'entusiasmo: ora testa alla Lazio
Il Milan batte l'Inter 0-1 e si aggiudica il derby della Madonnina, decisiva la rete di Pulisic. La vittoria nel derby fa ripartire i rossoneri con fiducia, ma l'entusiasmo viene subito smorzato pensando al prossimo impegno.
I Diavoli ospiteranno la Lazio a San Siro, la gara di domenica 29 sarà valida per la tredicesima giornata di Serie A. In palio ci sono punti preziosi per entrambe, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi e di questo ne ha parlato Saelemaekers subito dopo il successo contro i nerazzurri: "Allegri sa come si vince e come ho già detto. Il senso di famiglia visto nell'anno dello scudetto lo vedo anche quest'anno. Però dobbiamo avere mentalità e nel calcio non c'è niente di sicuro. Ora possiamo goderci la serata ma domani bisogna dimenticare il derby e pensare alla prossima".
"Scudetto? Tante squadre se lo giocheranno. Noi non guardiamo tanto la classifica ma cerchiamo sempre di arrivare pronti per fare vedere che siamo un gruppo unito".
