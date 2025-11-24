Lazio, Romagnoli sul "derby" in classifica e la Nazionale

Alessio Romagnoli è stato chiamato a salire sul palco per ritirare il Premio Beppe Viola e ha colto l'occasione per fare ringraziamenti e parlare del momento della Lazio

Alessio Romagnoli è salito sul palco del Salone d'Onore del Coni per ritirare il Premio Beppe Viola. Il difensore, dopo aver ricevuto il riconoscimento, ha preso parola: “Sono onorato di ricevere questo premio, è una bella emozione. Sono davvero contento. Faccio i complimenti ai ragazzi che sono qua, sono stato uno di voi. Disciplina educazione e divertimento sono fondamentali per la vostra crescita”.

“Sono tanti anni ormai che gioco. Dopo due stagioni in prima squadra ho capito di poter diventare davvero un calciatore di alto livello, devi avere la personalità di importi e di riuscire a mantenere il tuo posto”.

“Dodici giornate sono poche, sappiamo che abbiamo faticato all’inizio perdendo dei punti dove meritavamo di più. Siamo in un buon periodo, dobbiamo continuare a crescere e sfruttare la settimana piena. La Lazio è un club che deve puntare all’Europa ogni anno”.

“Il derby in classifica? Sinceramente non mi interessa, penso solo alla Lazio. Noi siamo contenti del ritorno di Sarri, è uno dei pochi che insegna calcio. È bello poter tornare a lavorare con lui”.

“Nazionale? È stato un bel percorso, un bel periodo. Forse meritavo di più, ma vediamo magari in futuro”.

