Roma, l'ex Nela e la battuta a Romagnoli sulla classifica

Alessio Romagnoli è stato premiato al Salone d'Onore del Coni, chiamato sul palco per ritirare il Premio Bebbe Viola ha rilasciato alcune dichiarazioni. Rispondendo alle domande dei presenti, si è espresso anche sulla classifica che al momento vede la Roma prima in solitaria. Sull'argomento, il difensore biancoceleste ha detto: "Il derby in classifica? Sinceramente non mi interessa, penso solo alla Lazio".

Alle parole del numero tredici hanno fatto eco quelle di Sebino Nela che ha scherzato durante la consegna del premio: "Se è vero che noi siamo degli esempi, ai ragazzi dico: non prendete come esempio Alessio Romagnoli perché ha detto una bugia. Ha detto che non guarda la classifica, ma vi assicuro che la guarda eccome".

