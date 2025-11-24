Serie A, il Como travolge il Torino: la classifica aggiornata

Il Como batte il Torino in trasferta, nella gara valida per la dodicesima giornata di A, e guadagna posizioni in classifica sorpassando Juventus e Lazio



Si è concluso il posticipo tra Torino e Como, valido per la dodicesima giornata di Serie A. I granata sono stati letteralmente travolti dai lariani, al triplice fischio il risultato è di 1-5 per gli ospiti.

Il primo tempo è stato abbastanza in equilbrio, al vantaggio di Addai è seguito il pareggio su rigore di Vlasic che ha riaperto la sfida. Nel secondo tempo però, è successo di tutto. La squadra di Fabregas ha dilagato grazie alla rete, di nuovo, del ghanese che ha fatto doppietta, poi il primo gol in A di Jacobo Ramon e Baturina e nel mezzo quello di Nico Paz che ha interrotto l'astinenza durata da quattro partite.

Il Como si è portato a casa tre punti pesantissimi per la classifica: è sesto a quota 21, a - 3 dal quarto posto occupato dall'Inter. Scivola all'ottavo la Lazio, con 18 punti dopo la vittoria ottenuta ieri in casa contro il Lecce. Sorpassata anche la Juventus, a quota 20 e settima in graduatoria.

