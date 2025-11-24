Torino, Baroni chiede scusa ai tifosi: le parole dopo il ko

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha commentato a caldo la sconfitta rimediata in casa contro il Como

Il Torino incassa una pesantissima sconfitta in casa contro il Como, travolto dagli avversari che si sono imposti 1-5. Nell'intervista post partita, ai microfoni di Dazn, Marco Baroni ha commentato la prestazione della squadra ma prima di tutto si è scusato con i propri tifosi.

“Intanto bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, alla nostra gente, perché non si può cedere e uscire dal campo. Nel secondo tempo è successo proprio questo. È vero che avevamo diverse assenze, ma per chi ha giocato meno era un’opportunità e non l’hanno sfruttata nel modo giusto", ha affermato l'ex allenatore della Lazio.

E poi ancora: "Mi assumo la responsabilità. La squadra è calata dal punto di vista nervoso, ha perso equilibrio e questo ti porta a subire tanti gol. Peccato, perché nel primo tempo avevamo fatto bene, con personalità e buona costruzione. Siamo ripartiti bene e avevamo anche creato, ma poi abbiamo subito gol troppo facili".

