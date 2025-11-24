Lazio | FUT EA FC 26, arriva la carta di Provstgaard: più forte di Gila!

È arrivata una nuova SBC Momenti che sta già attirando l’attenzione della community: si tratta di Oliver Provstgaard 85 OVR, difensore centrale estremamente solido e pensato per celebrare un momento significativo della sua carriera, quello in cui sta trovando anche diverse presenze con la Lazio di Maurizio Sarri. La sfida resterà disponibile per 7 giorni e il rapporto qualità-prezzo è fra i migliori del periodo, tanto da essere considerata una delle SBC più consigliate. Il giocatore offre un pacchetto difensivo molto affidabile, abbinato a un fisico importante e a una velocità superiore a quella di molti centrali della stessa fascia di valutazione. Per chi deve rinforzare la retroguardia o per chi è a caccia di fodder di buon livello, questa è un’occasione da cogliere senza esitazione. Il meta rating è infatti 87.5, e arriva con massima intesa a 90.5. Altissimo.

Nel dettaglio, la carta di Provstgaard presenta statistiche di ottimo livello: 86 di Fisico, 85 di Difesa e un’accelerazione che porta la sua velocità complessiva a 80. Numeri che lo rendono un difensore centrale reattivo, affidabile nei contrasti e molto difficile da superare nelle situazioni di uno contro uno. A sorprendere è però il costo complessivo della sfida, decisamente contenuto se rapportato alla valutazione dell’85 OVR. Per completare la SBC bastano tre semplici squadre, tutte dal valore accessibile anche a chi non dispone di un club particolarmente ricco. Il suo ruolo PLUS++ in difesa lo rende ancora più interessante, sia per chi gioca la modalità competitiva sia per chi punta a migliorare la propria rosa senza investire cifre elevate.

Provstgaard rappresenta inoltre un’aggiunta graditissima per tutti i tifosi della Lazio, che possono inserire in rosa una carta ben costruita, equilibrata e perfetta per dare solidità alla linea difensiva. Il valore di mercato della sfida, unito alla facilità di completamento, la rende una delle soluzioni più convenienti di questa fase della stagione. Per molti giocatori sarà un upgrade immediato, per altri un’eccellente occasione di fodder da conservare per future sfide complesse. In entrambi i casi, questa SBC appare destinata a diventare una delle più completate della settimana, grazie a un mix unico di utilità in campo, costo contenuto e tempistiche vantaggiose. Curiosità: è il difensore più forte della Lazio per gli sviluppatori canadesi, anche più di Gila e Romagnoli (ma non di Tavares ndr).