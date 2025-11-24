Formula 1 | Ferrari, Leclerc all'Aston Martin: la bomba di mercato
24.11.2025 21:42 di Giovanni Parterioli
Bomba di mercato nel mondo della Formula 1. Charles Leclerc torna di attualità e a lanciare l'indiscrezione è una fonte famosa ed estremamente affidabile. Si parla di addio alla Ferrari per il pilota monegasco, che da 7 anni spera di vincere qualcosa in Ferrari senza riuscirci. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo delle ultime f1 news su >>> FERRARI, FUTURO LECLERC <<<