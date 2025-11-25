Lazio, Basic compie gli anni: gli auguri del club - FOTO
Nel giorno del 29° compleanno di Toma Basic, la Lazio ha voluto fargli gli auguri con un post su Instagram e attraverso un comunicato.
25.11.2025 12:45 di Christian Gugliotta
Giorno speciale per Toma Basi, che compie oggi 29 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto rivolgere al croato degli auguri speciali, pubblicando un post sui prorpi canali social e un nota ufficiale sul proprio sito. Questo il comunicato:
"Toma Bašić, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 29 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.