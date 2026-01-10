Ex Lazio | Tchaouna torna a segnare: Burnley a valanga in FA Cup
10.01.2026 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Secondo gol in Inghilterra per Loum Tchaouna. È tornato a segnare l'ex esterno della Lazio, protagonista nella larga vittoria del Burnley in FA Cup contro il Millwall.
Delle cinque reti realizzate dalla squadra di Parker, il francese ha fatto la seconda, quella del parziale 2-0. La gara è poi terminata sul risultato di 5-1 grazie ai gol di Barnes (doppietta), Anthony e Banel.
La prima e unica rete di Tchaouna con la maglia del Burnley risaliva allo scorso 18 ottobre 2025, contro il Leeds in Premier League. Ora è tornato a gioire insieme ai suoi tifosi, anche se non in campionato.
