Calciomercato Lazio | Insigne non vuole più aspettare, Maldini in stand-by
RASSEGNA STAMPA - Intrigante anche il capitolo attacco in casa Lazio, dove un nuovo innesto dipenderà da un'eventuale cessione.
Dopo un avvio disastroso in campionato, Dia sta deludendo anche col Senegal ed è assolutamente sacrificabile. Per Rayan, il gioiellino brasiliano del Vasco da Gama di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, è pronta a scatenarsi un'asta.
L'ultima pedina da incastrare sarà poi il vice-Zaccagni. Insigne, che sembrava praticamente certo di diventare presto un nuovo giocatore della Lazio, non aspetterà fino alla conclusione della sessione invernale, il 2 febbraio. Daniel Maldini, pupillo del ds Fabiani, è in stand-by, riporta Il Messaggero. Nelle ultime ore hanno chiesto informazioni sul figlio d'arte, oltre alla Juventus, anche il Napoli.