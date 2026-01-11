Calciomercato Lazio | Insigne non vuole più aspettare, Maldini in stand-by

11.01.2026 09:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Lazio | Insigne non vuole più aspettare, Maldini in stand-by
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Intrigante anche il capitolo attacco in casa Lazio, dove un nuovo innesto dipenderà da un'eventuale cessione.

Dopo un avvio disastroso in campionato, Dia sta deludendo anche col Senegal ed è assolutamente sacrificabile. Per Rayan, il gioiellino brasiliano del Vasco da Gama di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, è pronta a scatenarsi un'asta.

L'ultima pedina da incastrare sarà poi il vice-Zaccagni. Insigne, che sembrava praticamente certo di diventare presto un nuovo giocatore della Lazio, non aspetterà fino alla conclusione della sessione invernale, il 2 febbraio. Daniel Maldini, pupillo del ds Fabiani, è in stand-by, riporta Il Messaggero. Nelle ultime ore hanno chiesto informazioni sul figlio d'arte, oltre alla Juventus, anche il Napoli

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.