Calciomercato Lazio | Maldini, c'è anche la Juve: la situazione
10.01.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Maldini può lasciare l'Atalanta. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi il forte interesse della Lazio: è il preferito del diesse Fabiani, può essere una scelta alternativa a Insigne già bloccato a parametro zero. Il nome del classe 2001, però, è finito anche nel mirino della Juventus, come riportato da SkySport. Il dell’area tecnica bianconera Modesto conosce bene il ragazzo dai tempi del Monza, per questo è finito nella lista degli obiettivi insieme a Chiesa, Gudmundsson e Carrasco.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.