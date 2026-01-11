Lazio, inizia il girone di ritorno: a Verona per ribaltare il trend

RASSEGNA STAMPA - Un punto in due partite, inizia così il nuovo anno della Lazio. Un 2026 dai buoni propositi che non inizia con il piede giusto, ma nulla è ancora perduto. La strada è ancora lunga, è appena iniziato il girone di ritorno e la Lazio vuole ripartire da Verona.

Gli scaligeri fanno venire in mente perlopiù ei ricordi, soprattutto nel recente passato. È proprio contro di loro che la Lazio di Sarri ha trovato la sua prima vittoria in questa stagione, un 4-0 alla seconda giornata di campionato che non ha lasciato spazio a repliche, arrivato dopo la sconfitta per 2-0 all'esordio contro il Como.

Oggi la Lazio cerca un nuovo riscatto, serve vincere per tornare in corsa per l'Europa e per trovare i primi tre punti dell'anno. Non vincere a Verona vorrebbe dire tornare indietro di 17 anni con i numeri: come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio non colleziona nemmeno un successo nelle prime 3 gare di gennaio addirittura dal 2008 (2 pareggi e una sconfitta).

Non solo. La sfida con il Verona è la prima del girone di ritorno: l'idea è quella di iniziarlo nel migliore dei modi, soprattutto per invertire il trend di quello d'andata che con i suoi 25 punti è il quinto risultato peggiore nell'era Lotito dopo il 2013-2014 (24), il 2004-2005 (23), il 2009-2010 (20) e il 2007-2008 (19).