Fenerbahce, Guendouzi esulta: "Vinceremo molti altri trofei!"
10.01.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Gol e trofeo alla prima partita in assoluto. Matteo Guendouzi si è preso subito il Fenerbahce. L'ex centrocampista della Lazio ha vissuto un debutto da sogno con la sua nuova squadra segnando e conquistando la Supercoppa di Turchia.
Nel post partita ha commentato il risultato esternando tutta la sua felicità per il risultato finale. Di seguito le sue parole: "Sono orgoglioso del Fenerbahce. Guardate che atmosfera... Il mio primo trofeo alla prima partita, non poteva andare meglio! Questo è solo l'inizio. Vinceremo molti altri trofei!".
