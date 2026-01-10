Fenerbahce, Guendouzi subito titolare in Supercoppa: la scelta
10.01.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Subito in campo. Tedesco sceglie Guendouzi: il francese parte dall'inizio nella Supercoppa di Turchia che gicoherà il Fenerbahce contro il Galatasaray. Solo pochi giorni da era arrivato a Istanbul, trasferendosi dalla Lazio per circa 30 milioni di euro. Ora farà immediatamente il suo debutto con la sua nuova maglia. E può già vincere un trofeo.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.