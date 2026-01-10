Lazio, Vocalelli chiama Lotito: "Ci vogliono i fatti! Su Rocchi e gli arbitri..."
Ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato delle polemiche arbitrali della Lazio e degli episodi che si sono verificati contro la Fiorentina, soffermandosi soprattutto sul ruolo di Lotito. Di seguito le sue parole.
“Il contatto su Gila? Che fosse un rigore clamoroso è evidente a tutti. Proprio per questo non voglio credere alla malafede. Penso piuttosto a errori dovuti a scarsa qualità e una confusione generale“.
“Lotito continua a sostenere che non si tratti di una casualità. Ma dopo che Rocchi ha dichiarato che si dimetterebbe se qualcuno mettesse in dubbio la sua buona fede, allora il discorso cambia. Se un presidente di una società così importante lascia intendere certi dubbi, alle parole devono seguire i fatti. Se davvero si vuole dare coerenza a quanto detto, Rocchi dovrebbe dimettersi“.