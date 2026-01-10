FORMELLO - Lazio, Sarri tra i nuovi e l'emergenza: le scelte anti-Verona

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - I nuovi in panchina. Contro il Verona sono convocati sia Taylor che Ratkov, i primi due acquisti di gennaio. Dall'inizio Sarri farà altre scelte dettate dall'ennesima emergenza. Mancheranno Patric (infortunato), Basic (ne avrà per una decina di giorni) e Zaccagni (squalificato), oltre a Dele-Bashiru e Dia ancora impegnati in Coppa d'Africa.

In difesa tornerà Marusic a destra, completerà il reparto insieme a Gila e Romagnoli al centro e Pellegrini a sinistra. Provedel ovviamente in porta. A centrocampo si torna alle scelte (obbligate) già viste a Udine: giocheranno Vecino, Cataldi e Belahyane. Si attende il ritorno in campo di Rovella, può subentrare nel secondo tempo cosi come Taylor.

In attacco si rivedrà Noslin al centro del tridente, contro la Fiorentina era squalificato. Senza il capitano, toccherà a Cancellieri muoversi a sinistra, con Isaksen confermato a destra. Più indietro Pedro, reduce dal gol del pareggio nel finale di domenica. Lo spagnolo sarà l'unica carta in panchina insieme al nuovo acquisto Ratkov. Anche lui ha chance di giocare a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Hysaj, Rovella, Taylor, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.