Lazio, Lotito insieme ai nuovi acquisti: l'accoglienza per Ratkov e Taylor - FOTO
10.01.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
A Formello con i due nuovi acquisti. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha accolto Ratkov e Taylor al centro sportivo biancoceleste, come si vede nella foto pubblicata nelle storie Instagram del profilo ufficiale del club. "Un caloroso benvenuto per Petar e Kenneth", si legge. Entrambi i due giocatori sono stato convocati per la trasferta contro il Verona. Di seguito lo scatto.
Andrea Castellano
