Lazio, Taylor poteva giocare nella Juve: il retroscena di mercato
10.01.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha ufficializzato l'acquisto di Kenneth Taylor dall'Ajax. Si tratta del secondo colpo di gennaio per la società biancoceleste dopo l'arrivo di Ratkov dal Salisburgo. L'olandese, però, poteva giocare in Italia già prima del suo trasferimento nella Capitale.
Come riportato da @lacasadic su Instagram, infatti, qualche anno fa era stato trattato dalla Juventus. L'idea della società bianconera era quella di portarlo a Torino e aggregarlo subito alla Next Gen per farlo crescere.
Alla fine, però, non se n'è fatto nulla. Taylor è rimasto all'Ajax continuando il suo percorso, fino ad accettare adesso l'offerta della Lazio.
