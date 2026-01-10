PRIMAVERA | Napoli - Lazio 0-0: ancora un pari per Punzi
È uno 0-0 con poche emozioni quello andato in scena tra Napoli e Lazio Primavera, che si dividono la posta in palio nel match valido per il 19° turno di campionato. A regnare è stato l'equilibrio, in una sfida che non è mai riuscita a decollare, offrendo una sola occasione reale capitata sui piedi di Raggioli che, presentatosi a tu per tu con Pannozzo, si è lasciato ipnotizzare. La squadra di Punzi raccoglie così il suo quarto pareggio consecutivo, salendo a quota 21 punti al termine del girone d'andata.
Primavera 1 | 19ª giornata
Sabato 10 gennaio 2026, ore 11:00
Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)
NAPOLI: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Raggioli (85' Borriello), Smeraldi, Carucci, Lo Scalzo /77' Camelio), Gorica (51' Baridò), Genovese, Olivieri. A disp.: Spinelli, Colella, De Luca, Palomba, D`Angelo, Anic, Chiummariello, Eletto. All.: Rocco.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo, Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Farcomeni (68' Munoz), Iorio (46' Gelli), Calvani; Cuzzarella (77' Montano), Sulejmani (68' Marinaj). A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Trifelli, Canali, Pernaselci, Cangemi. All.: Punzi.
Arbitro: Liotta (sez. Castellammare di Stabia)
Assistenti: Ciannarella - Valcaccia
Marcatori: /
Ammoniti: Carucci (N)., Gelli (L).
Espulsi: /
Recupero: 4' st.
SECONDO TEMPO
90'+4' - Triplice fischio! Napoli - Lazio termina 0-0.
90' - Quattro minuti di recupero.
85' - Il Napoli usa il suo ultimo slot per i cambi: Borriello entra al posto di Raggioli.
81' - Pannozzo salva la Lazio! La prima grande occasione della gara capita sui piedi di Raggioli che, lanciato in porta, trova la respinta del portiere biancoceleste.
79' - Gamba troppo alta per Gelli, che entra scomposto su un avversario: primo giallo in casa Lazio.
77' - Cambia anche Rocco: fuori Lo Scalzo, dentro Camelio.
77 - Ancora una sostituzione tra le fila biancocelesti: Montano prende il posto di Cuzzarella.
69' - Carucci interviene duro su Marinaj: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
68' - Doppio cambio per Punzi: fuori Farcomeni e Sulejmani, dentro Munoz e Marinaj.
65' - Ferrari tenta la sforbiciata su corner: il suo tentativo termina altissimo.
59' - Primo tiro del Napoli con Smeraldi: Pannozzo scivola a terra e blocca la conclusione dal limite.
56' - Fin qui secondo tempo sulla falsa riga del primo: ancora nessuna occasione reale.
51' - Prima sostituzione anche lato Napoli: fuori Gorica, dentro Baridò.
46' - Primo cambio nella Lazio: Gelli prende il posto di Iorio.
46' - Squadra di nuovo in campo, inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45' - Finisce un primo tempo noioso, 0-0 all'intervallo.
30' - Continua a regnare l'equilibrio, nessuna occasione degna di nota,
22' - Il Napoli prova ad affacciarsi in avanti con un cross pericoloso dalla sinistra, non arriva Gorica.
15' - Inizio lento, partita che stenta a decollare.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Napoli - Lazio Primavera, gara valida per la diciannovesima giornata di campionato. Reduce dal pareggio subito in rimonta contro la Fiorentina e dall'eliminazione in Coppa Italia inferta dal Verona in settimana, la squadra di Punzi vuole chiudere al meglio il girone d'andata, andando a caccia della prima vittoria del 2026. Di fronte ci sono gli azzurri di Rocco che, dopo il successo sul campo del Genoa, vuole ripetersi per provare ad avvicinarsi alle prime posizione in classifica. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.