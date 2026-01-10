WOMEN | Bergman Lundin si presenta: "Sono emozionata, la Lazio..."

La Lazio Women ha ufficializzato l'arrivo di Anna Marika Bergman Lundin, centrocampista svedese con un passato anche al West Ham. La classe '99 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuova calciatrice biancoceleste ai microfoni ufficiali del club, raccontando le sue sensazioni e cosa l'ha convinta del progetto.

Le parole: “Prima di tutto grazie. Sono entusiasta di arrivare in questo campionato e di vedere cosa può offrire la Lazio alla mia carriera. Penso che il calcio in Italia sia molto interessante e soprattutto in questo contesto, quindi si sono davvero emozionata”.

“Ho giocato sia in Svezia sia in Inghilterra sia in Norvegia, penso che il campionato italiano sia molto interessante con molte giocatrici che amano giocare a pallone. È questo che mi ha spinto a venire qui”.

“Champions League? Il ritmo è molto alto ed è interessante affrontare squadre di altre nazioni. Ho potuto vedere tanti modi differenti di giocare a calcio e questo mi ha fatto fare molta esperienza. Penso che sia sempre positivo conoscere diversi tipi di calcio e credo di poter mettere a disposizione la mia esperienza qui”.

“Che tipo di centrocampista sono? Sono una che vuole molto il pallone tra i piedi e che cerca spesso i passaggi filtranti. Sono aggressiva e mi piacciono i contrasti decisi. Desiderio per il 2026? Solo giocare a calcio e vincere le partite”.

