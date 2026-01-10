WOMEN | Lazio, nuovo innesto a centrocampo: il comunicato
10.01.2026 12:11 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali la società ha reso noto l'arrivo della centrocampista Anna Marika Bergman Lundin, rinforzo per il centrocampo della Lazio Women.
Di seguito la nota: "La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Anna Marika Bergman Lundin è una nuova calciatrice biancoceleste. Centrocampista svedese classe 1999, nella corso della sua carriera ha vestito in patria le maglie di Jitex IK, Uppsala Fotboll e BK Häcken, prima di approdare in Inghilterra al West Ham e successivamente in Norvegia al Vålerenga con cui ha partecipato nel corso di questa stagione anche la UEFA Women` s Champions League. Benvenuta Anna Marika!".