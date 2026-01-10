IL TABELLINO di Napoli - Lazio Primavera 0-0

10.01.2026 13:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Primavera 1 | 19ª giornata

Sabato 10 gennaio 2026, ore 11:00

Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)

Napoli - Lazio Primavera 0-0

NAPOLI: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Raggioli (85' Borriello), Smeraldi, Carucci, Lo Scalzo /77' Camelio), Gorica (51' Baridò), Genovese, Olivieri. A disp.: Spinelli, Colella, De Luca, Palomba, D`Angelo, Anic, Chiummariello, Eletto. All.: Rocco.

LAZIO (3-5-2): Pannozzo, Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Farcomeni (68' Munoz), Iorio (46' Gelli), Calvani; Cuzzarella (77' Montano), Sulejmani (68' Marinaj). A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Trifelli, Canali, Pernaselci, Cangemi. All.: Punzi.

Arbitro: Liotta (sez. Castellammare di Stabia)
Assistenti: Ciannarella - Valcaccia

NOTE

Ammoniti: Carucci (N)., Gelli (L).

Recupero: 4' st.

Christian Gugliotta
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.