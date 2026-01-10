IL TABELLINO di Napoli - Lazio Primavera 0-0
Primavera 1 | 19ª giornata
Sabato 10 gennaio 2026, ore 11:00
Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)
Napoli - Lazio Primavera 0-0
NAPOLI: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Raggioli (85' Borriello), Smeraldi, Carucci, Lo Scalzo /77' Camelio), Gorica (51' Baridò), Genovese, Olivieri. A disp.: Spinelli, Colella, De Luca, Palomba, D`Angelo, Anic, Chiummariello, Eletto. All.: Rocco.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo, Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Farcomeni (68' Munoz), Iorio (46' Gelli), Calvani; Cuzzarella (77' Montano), Sulejmani (68' Marinaj). A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Trifelli, Canali, Pernaselci, Cangemi. All.: Punzi.
Arbitro: Liotta (sez. Castellammare di Stabia)
Assistenti: Ciannarella - Valcaccia
NOTE
Ammoniti: Carucci (N)., Gelli (L).
Recupero: 4' st.