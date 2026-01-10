Genoa, De Rossi torna sul Milan e attacca: "Non siamo gli scemi del villaggio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Genoa, in conferenza stampa per presentare la sfida col Cagliari, è tornato a parlare anche del match a San Siro contro il Milan e di alcuni episodi. In particolare, soffermandosi sul rigore calciato - e sbagliato - da Stanciu, l'ex Roma ha voluto ribadire il suo disaccordo sull'atteggiamento degli avversari che ha ritenuto poco rispettoso.

Il commento: "L’arbitro deve fare qualcosa in più. Gliel’ho detto. Lui mi ha risposto che l'ha ammonito ma non basta. Secondo me non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 dopo che è stato fischiato e confermato pochi secondi più tardi. Stanciu poi non ha sbagliato per la buchetta, anche io ho sbagliato un rigore a Manchester che ho tirato alle stelle e non c’era nessuna buchetta".

"L'atteggiamento non mi è piaciuto. I giocatori del Milan hanno detto che volevano vincere giustamente e ti attacchi a tutto ma per lo spessore maglia ti aspetteresti altri comportamenti. L'arbitro poi ha arbitrato bene, in quei momenti era il far west e noi lo abbiamo solo fatto notare. Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio ma non non siamo gli 'scemi del villaggio".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.