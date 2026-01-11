Lazio, tifosi in trasferta anche a Verona: il dato aggiornato sui presenti
Si avvicina la trasferta del Bentegodi di Verona per la Lazio di Maurizio Sarri. Sarà la prima trasferta del 2026, nonché la prima partita dopo la cessione di Guendouzi e la prima tra i convocati dei due nuovi acquisti Taylor e Ratkov.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al seguito della formazione biancoceleste ci saranno oltre 2500 tifosi laziali, divisi tra il settore ospiti e i settori limitrofi. Anche nel nuovo anno, saranno in tantissimi a sostenere la Lazio lontano dall'Olimpico.
