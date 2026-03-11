Lazio, apprensione per le condizioni di Cataldi: con il Milan tocca ancora a Patric?
RASSEGNA STAMPA - Dopo lo stop definitivo di Provedel, costretto a chiudere in anticipo la stagione, ora tengono banco le condizioni dei polpacci di Romagnoli e Cataldi, leader rispettivamente della difesa e del centrocampo. Entrambi si sottoporranno oggi agli esami strumentali che chiariranno l’entità dei problemi.
Cataldi ha chiesto il cambio al 38’ della sfida contro il Sassuolo. Poco prima era rientrato in campo provando a stringere i denti, ma dopo il gol del pareggio firmato da Laurienté ha alzato bandiera bianca. In casa biancoceleste, spiega il Corriere dello Sport, si spera che il centrocampista si sia fermato in tempo e che venga esclusa una lesione al polpaccio sinistro, che lo terrebbe fuori per almeno tre settimane. Una risposta definitiva arriverà soltanto dopo i controlli di oggi.
Vista l’assenza di Rovella, è molto probabile che a sostituirlo al centro del campo sarà ancora Patric: “Ha fatto anche il centrocampista nel Barcellona B. Sa muovere il pallone con un tocco, per questo ho scelto lui", ha spiegato il tecnico. Un aiuto potrebbe arrivare dal recupero di Basic. Il croato è fermo da settimane per un’infiammazione all’adduttore, ma nei prossimi giorni proverà ad accelerare per capire se ci siano margini per tornare almeno tra i convocati.