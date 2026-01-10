Lazio, Winter racconta Taylor: "Lo conosco, è davvero molto forte"
Kenneth Taylor è il secondo acquisto della Lazio in questo mercato di gennaio. Il centrocampista arriva dall'Ajax a titolo definitivo. Sull'affare si è espresso ai microfoni di Radio Radio anche l'ex calciatore biancoceleste Aron Winter, che ha parlato delle qualità del classe 2002.
Di seguito le sue parole: “Sono molto contento che Taylor è venuto alla Lazio. Uno come lui è un calciatore che può fare la differenza. Lui è bravo, bravo come persona anche, lo conosco da un paio di anni, perché l’ho visto all’Ajax, dal settore giovanile a crescere".
"Lui è pronto, ha imparato molto. Col sinistro, ma anche con la gamba destra, è bravo. Lui è veramente un calciatore che può fare la differenza in centrocampo. E’ un bravo ragazzo, buon giocatore, molto furbo con la testa”.