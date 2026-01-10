Serie A, Verona - Lazio: chi racconterà il match su Dazn
10.01.2026 16:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio torna in campo dopo il pari con la Fiorentina, affronterà il Verona domenica 11 gennaio alle 18. Una trasferta impegnativa quella al Bentegodi, a cui la squadra di Sarri arriva, ancora, in emergenza. In palio per i biancocelesti ci sono punti preziosi per avvicinarsi alla zona Europa mentre per gli scaligeri sono fondamentali per la salvezza.
La partita sarà trasmessa su Dazn e a raccontarla saranno le voci di Ricky Buscaglia per la telecronaca e Alessandro Budel per il commento tecnico.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.