Serie A, Verona - Lazio: chi racconterà il match su Dazn

10.01.2026 16:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Serie A, Verona - Lazio: chi racconterà il match su Dazn

La Lazio torna in campo dopo il pari con la Fiorentina, affronterà il Verona domenica 11 gennaio alle 18. Una trasferta impegnativa quella al Bentegodi, a cui la squadra di Sarri arriva, ancora, in emergenza. In palio per i biancocelesti ci sono punti preziosi per avvicinarsi alla zona Europa mentre per gli scaligeri sono fondamentali per la salvezza. 

La partita sarà trasmessa su Dazn e a raccontarla saranno le voci di Ricky Buscaglia per la telecronaca e Alessandro Budel per il commento tecnico. 

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE