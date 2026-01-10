Coppa d'Africa, Nigeria in semifinale: Dele-Bashiru solo nel finale
10.01.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Nigeria è in semifinale della Coppa d'Africa. Battuta l'Algeria grazie ai gol di Osimhen e Adams segnati all'inizio del secondo tempo. Il prossimo avversario ora sarà il Marocco, padrone di casa.
Pochi minuti in campo per Dele-Bashiru, partito dalla panchina e subentrato solo nel finale. Il centrocampista della Lazio, in maglia numero 10, ha preso il posto di Lookman dell'Atalanta all'86' per sigillare il risultato.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.