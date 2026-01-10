Lazio, Sarri compie gli anni: gli auguri di un suo ex club - FOTO
10.01.2026 17:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Giornata di vigilia in casa Lazio, domani c'è la sfida col Verona al Bentegodi, ma anche di festa. È il compleanno di mister Sarri che spegne 67 candeline. Dopo gli auguri social del club biancoceleste, sono arrivati anche quelli di un altra società che ha fatto parte del suo passato.
Con un post su "X" la Juventus ha voluto mandare un messaggio al tecnico toscano. "Tanti auguri mister!" è il messaggio che si legge, accompagnato dall'emoticon della torta con le candeline.
Tanti auguri mister! pic.twitter.com/mwe5WI7Dhp— JuventusFC (@juventusfc) January 10, 2026
