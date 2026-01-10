Lazio, è il compleanno di Sarri: gli auguri della società - FOTO
10.01.2026 09:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Giorno speciale per mister Maurizio Sarri che compie oggi 67 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto rivolgere un augurio speciale al tecnico biancoceleste, pubblicando una nota sul proprio sito ufficiale e un post sui propri canali social. Di seguito il comunicato:
"Mister Maurizio Sarri oggi spegne 67 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.