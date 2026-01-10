NEWS | Can Yaman arrestato: coinvolto in un'indagine di droga
10.01.2026 14:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Can Yaman è stato arrestato in Turchia. L’attore sarebbe coinvolto in un’operazione antidroga contro il consumo di stupefacenti nel mondo delle celebrità che ha portato all’arresto di 7 persone. Stando a quanto riportato dal quotidiano Hürriyet... <<< CAN YAMAN ARRESTATO >>>
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide