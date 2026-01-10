Verona, Zanetti punta la Lazio: la lista dei convocati
10.01.2026 20:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Verona e Lazio scenderanno in campo domenica 11 gennaio alle 18:00 in vista della 20ª giornata del campionato di Serie A. In vista del match contro i biancocelesti mister Zanetti ha diramato la lista dei convocati. Ancora out Isaac insieme ad Akpa-Akpro e al lungodegente Suslov.
Di seguito la lista completa
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou.
Centrocampisti: Serdar, Kastanos, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Al Musrati.
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera.
