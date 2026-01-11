Calciomercato Lazio | L'ultimo nome per la mediana arriva dalla Ligue 1
RASSEGNA STAMPA - Entra nel vivo il calciomercato della Lazio. Per la mediana, ha messo la freccia Alex Toth, stellina ungherese del Ferencvaros di cui si sta parlando ormai da giorni.
Se l'iniziale panchina nell'amichevole di ieri con il Kiel non va ritenuta un indizio (i titolari hanno giocato solo la ripresa), ora Fabiani - forte dell'accorto col ventenne e il suo entourage - vuole stringere per evitare il ritorno di Newcastle e Liverpool. Il gradimento di Sarri è totale.
Più in salita le operazioni Timber e Fabbian, ancora 90' col Bologna e sul taccuino di Fiorentina e Bournemouth. Intanto, riporta Il Messaggero, nella giornata di ieri sarebbe stato proposto un altro profilo per la mediana. Si tratta di Orel Mangala, classe '98 belga, di proprietà del Lione. Una pista da ultimi giorni, o quasi.