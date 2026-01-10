Ex Lazio | Guendouzi, gol e vittoria all'esordio: il Fenerbahce vince la Supercoppa
10.01.2026 18:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Subito decisivo appena arrivato. In pochi giorni Guendouzi è entrato nella storia del Fenerbahce, segnando all'esordio nella finale della Supercoppa di Turchia vinta per 0-2 contro il Galatasaray (il secondo gol è di Oosterwolde). Solo mercoledì era in campo con la maglia della Lazio (da titolare) contro la Fiorentina; ora inizia la sua nuova esperienza turca con un trofeo. Meglio di così non poteva andare.
Andrea Castellano
