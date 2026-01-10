Calciomercato | Roma, Massara su Raspadori: "È in via di definizione"
10.01.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Prima della gara contro il Sassuolo, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Dazn soffermandosi soprattutto sul tema del mercato. In particolare ha spiegato la situazione relativa al possibile arrivo di Raspadori dall'Atletico Madrid, cercato anche dalla Lazio.
Di seguito le sue parole: "Raspadori? Una trattativa che esiste, penso che sia in via di definizione in un senso o nell'altro in tempi piuttosto rapidi. Si decide domani? Penso che quello sia il tempo per avere tutto più chiaro".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.