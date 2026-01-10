Fenerbahce, Guendouzi già decisivo: in gol contro il Galatasaray - VD
10.01.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Pronti via, sono bastati appena 28 minuti a Mateo Guendouzi per mettere la sua firma con la maglia del Fenerbahçe.
Nella gara con il Galatasaray è infatti dell’ex Lazio la rete che sblocca il match. Un destro potentissimo e chirurgico dal limite dell’area che non lascia scampo a Buruk.
Per il francese classica esultanza e, soprattutto, primo gol della sua nuova esperienza.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
Matteo Guendouzi, Fenerbahçe kariyerindeki ilk şutunda golü attı! pic.twitter.com/rtxe401LHw— Tek Yol FENER (@TekYolFener) January 10, 2026
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide