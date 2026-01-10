Fenerbahce, Guendouzi già decisivo: in gol contro il Galatasaray - VD

10.01.2026
Pronti via, sono bastati appena 28 minuti a Mateo Guendouzi per mettere la sua firma con la maglia del Fenerbahçe.

Nella gara con il Galatasaray è infatti dell’ex Lazio la rete che sblocca il match. Un destro potentissimo e chirurgico dal limite dell’area che non lascia scampo a Buruk.

Per il francese classica esultanza e, soprattutto, primo gol della sua nuova esperienza.

