Milan, Allegri sulle polemiche arbitrali: "Ecco il problema"

In conferenza stampa, in vista della partita con la Fiorentina, Allegri si è soffermato anche sugli arbitri e sulle polemiche sorte in merito alla gestione delle gare da parte dei fischietti italiani. Queste le considerazioni: "La squadra arbitrale italiana è buona. Non è facile arbitrare le partite, che sono veloci. Il Var sta aiutando molto, ma trovare un equilibrio, essendoci situazioni soggettive, è difficile, perché ognuno ha una opinione diverso".

"Torna il solito discorso: senza Var, decideva solo l'arbitro. Poi il problema, cioè la situazione di gioco, si è spostato dal campo alla sala di Lissone. Il Var ha risolto tanti episodi, ma più di tanto non può fare perché poi sulle cose soggettive è difficile arrivare alla perfezione. In matematica 2+2 fa 4, in italiano un tema può piacere o meno".

