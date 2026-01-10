Serie A | Il Como beffa il Bologna nel finale. Pari anche tra Udinese e Pisa
Non riesce più a vincere il Bologna di Italiano. I felsinei vanno a un passo dal conquistare i tre punti in casa del Como ma la squadra di Fabregas nel finale beffa Immobile e compagni. Di fatto succede tutto nel secondo tempo: il Bologna la sblocca con la rete di Cambiaghi che però, al 60°, si fa espellere lasciando i rossoblu in dieci. La squadra di Italiano si difende e lo fa bene fino però al 95’ quando Baturina si inventa un gol clamoroso che lascia di sasso Ravaglia e sigla l’1-1 finale.
Pareggio con gol anche tra Udinese e Pisa. La squadra di Gilardino passa in vantaggio con il gol di Tramoni ma la risposta dell’Udinese è immediata. I friulani prima pareggiano con Kabasele e poi completano la rimonta con il rigore trasformato da Davis. Nella ripresa il Pisa spinge e alla fine trova la rete del pari con Meister.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.